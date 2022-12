Vuurwerk uitzonderlijk toegestaan tussen 12 en 1 uur met oudjaar

LierIn Lier geldt een uitzondering op het algemeen vuurwerkverbod met oudjaar. Je mag als particulier vuurwerk afsteken zonder toestemming tussen middernacht en 1 uur op voorwaarde dat dit niet binnen een straal van 10 meter van bebouwing of op de Grote Markt, op het Zimmerplein of in de Eikelstraat plaatsvindt.

Burgemeester Rik Verwaest (N-VA) laat weten dat een algemeen vuurwerkverbod afdwingen niet mogelijk is. “De grote lacune is dat er geen nationaal verkoopverbod is. Dat wil zeggen dat iedereen zoveel vuurwerk kan kopen als hij wil en dat het aan de politie is om het gebruik ervan te verhinderen. Dat is bijna niet te doen. We doen ons best, maar het is een moeilijk verhaal. Het verbod is er, maar weinig mensen houden zich eraan.”

“Oudjaar is de drukste nacht van het jaar voor de politie. Er komen meldingen binnen van onder andere ongevallen, huiselijk geweld, vechtpartijen, dronken bestuurders en dat zijn zaken die prioriteit hebben voor de politie. Dan is er geen ruimte om achter meldingen te gaan van iemand die vuurwerk heeft afgeschoten. De pakkans is ook ontzettend laag. Wanneer de melding binnenkomt en de politie dan ter plaatse is, is de dader al lang weg.”

“Het vuurwerkverbod is bij ons vooral symbolisch, omdat we het verbod niet volledig kunnen afdwingen. Daarom is het dus realistisch het te toe te staan tussen middernacht en 1 uur en niet vlakbij huis of in het stadscentrum.”

