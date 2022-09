Vrouw en schoonzus staan terecht voor reeks winkeldiefstallen in Colruyt: “De voeding werd gebruikt voor op de pizza’s van hun pizzeria”

Het was de winkeldetective van supermarkt Colruyt in Lier die de stelende schoonzussen een halt toeriep. Dit nadat hij één van hen op heterdaad had betrapt. “De vrouw ging met een volle winkelkar de gekoelde afdeling van de supermarkt binnen, maar kwam met een halfvolle winkelkar terug buiten. Ze had de goederen overgeladen in haar handtas”, vertelde openbaar aanklager Bjorn Vervoort. “Deze gestolen goederen zouden later worden teruggevonden in haar wagen.”