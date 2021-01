Vrouw (64) doodgeschoten in stomerij, man kritiek afgevoerd

De vrouw werd omstreeks 18 uur maandagavond aangetroffen in een pand langs de Kartuizersvest. Volgens onze informatie gaat het om een stomerij. Uit de eerste informatie is gebleken dat ze schotwonden vertoonden. Hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar zonder resultaat. Het slachtoffer bezweek ter plaatse aan haar verwondingen.

De politie van Lier is momenteel massaal ter plaatse. Er is ook een perimeter ingesteld. Nog in het pand zou er een tweede persoon zijn aangetroffen. Het gaat eveneens om een zestiger. Ook hij zou een schotwonde vertonen. “Hij was bij aankomst van de hulpdiensten niet meer bij bewustzijn en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.