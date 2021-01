Vrouw (64) doodgeschoten in stomerij in Lier, man overleden in ziekenhuis

Uit de eerste informatie bleek dat de vrouw een schotwonde had opgelopen. Toen de politie arriveerde werd er een zeer ruime perimeter ingesteld. Buurtbewoners reageerden geschrokken. “Ik heb twee knallen gehoord. Het leek inderdaad op geweerschoten. Niet veel later stond het hier vol hulpdiensten”, zegt een buurtbewoner van de Kartuizersvest.

Nog in het pand werd een tweede persoon zijn aangetroffen. Het gaat eveneens om een zestiger en een man. Ook hij zou een schotwonde vertonen. “Hij was bij aankomst van de hulpdiensten niet meer bij bewustzijn en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. Volgens getuige gebeurde dat vrij snel na de aankomst van de medische diensten.

In de loop van avond raakte het nieuws bekend dat ook de man in het ziekenhuis was overleden aan zijn verwondingen. Wat er zich in het pand exact heeft afgespeeld, is nog erg onduidelijk. Het parket is voorlopig karig met informatie en kan de feiten voorlopig enkel bevestigen. “Er werd ook een onderzoeksrechter gevorderd”, besluit de parketwoordvoerder.