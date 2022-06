Vroegere uitbaters broodjeszaak Baguetel openen brasserie ‘t Zuut Schopke in Vanderpoortenlaan: “Kregen al veel positieve reacties van buurtbewoners”

Lier/Koningshooikt Politie betrapt chauffeur die 87 reed in zone 30

De lokale politie van Lier heeft de resultaten bekend gemaakt van de snelheidscontroles die men in mei uitvoerde. Negatieve uitschieter was een chauffeur die 87 kilometer per uur reed in de zone 30 in de Bernard Van Hoolstraat (Koningshooikt).

17 juni