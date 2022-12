Vrijwilligersproject Home-Start neemt deel aan de Warmste Week; “Kansarmoede betekent niet alleen financiële moeilijkheden”

Home-Start is een wereldwijde organisatie met als visie dat sociale steun en een sterk netwerk in onze samenleving beschermende factoren zijn voor gezinnen in een kwetsbare situatie. De afdeling in Lier is dit jaar opgericht in samenwerking met Stad Lier en Huis van het Kind. “Wij bieden opvoedingsondersteuning aan gezinnen aan en dat kan heel breed gaan”, zegt coördinator Cindy Daems (45). “Dat kan huiswerkbegeleiding zijn, helpen een betaalbare vrijetijdsbesteding te zoeken, administratieve vragen beantwoorden, het netwerk uitbreiden. Wij pluizen mee de dingen voor hen uit en maken hen bewust van hun rechten. Professionele hulpverlening zijn vaak overbelast, dus dan kunnen wij als vrijwilligers deze groep mensen ondersteunen. Vroeger gingen mensen aankloppen bij hun buur of steun zoeken bij hun vriend, maar door de hectische maatschappij is dat idee een beetje vervallen. Nu willen onze vrijwilligers dat luisterend oor of die helpende hand zijn. Gezinnen kunnen vaak makkelijker met ons praten door de tijd die de vrijwilliger voor hen kan nemen, waardoor hun chronische stress verlicht wordt.” Aanmeldingen voor hulp komen vaak via professionele instanties. Dat kan bijvoorbeeld via het OCMW, maar ook via scholen, het CLB of via zorgjuffen. Het is belangrijk dat de gezinnen zelf vragende partij zijn en openstaan voor de hulp van een vrijwilliger in huis. “We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. We voorzien opleidingen om te leren omgaan met verschillende situaties”, aldus Cindy.