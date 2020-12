Vriendin van profvoetballer Glenn Claes staat vrijdag stukje lever af om zoontje te redden: “Staan voor langste uren van ons leven”

Lier Jara (20) uit Lier mag videochat­ten met koning Filip voor Rode Neuzen Dag: “Ik heb hem durven vragen of hij het soms zelf ook lastig heeft”

1 december Jara Cabes (20) uit Lier had onlangs een videogesprek met Koning Filip in het kader van Rode Neuzen Dag. Jara lag de voorbije jaren zelf wat in de knoop met zichzelf en wil mentale problemen bij jongeren bespreekbaar helpen maken. “Ik had wel wat stress voor dat gesprek met de koning. Zoiets maak je toch niet elke dag mee”, glimlacht Jara, die vanavond te zien is in een reportage van ‘Telefacts NU’ op VTM.