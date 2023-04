Vrienden starten crowdfunding in Yentls naam voor dierenasiel in Wommelgem

Tunnel onder spoorweg vervangt stations­brug: “Fietsvei­lig­heid verhoogt en perrons worden toeganke­lij­ker”

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver en spoorwegbeheerder Infrabel hebben een akkoord bereikt over de aanleg van een tunnel onder de spoorweg in de gemeente. De tunnel komt in de plaats van de stationsbrug, die volgens de gemeente verouderd en onveilig is. Dat de bouw van de tunnel niet voor morgen is, blijkt uit de planning.