Voormalig Mivas-directeur Leo Mertens gehuldigd als Laureaat van de Arbeid

In 1969 werd Mertens benoemd tot directeur van de ‘beschutte werkplaats’ die toen nog in Den Bril was gevestigd. Later verhuisde Mivas naar Plaslaar en werd het uitgebouwd tot een modern maatwerkbedrijf. Leo Mertens, die in 2018 met pensioen ging, speelde een grote rol in die ontwikkeling. De kersverse Laureaat van de Arbeid is dus erg belangrijk geweest voor de sociale tewerkstelling in Lier en omgeving. Ook na zijn pensioen is Mertens trouwens betrokken gebleven bij Mivas, als lid van de Raad van Bestuur.