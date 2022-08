Voormalig minister en Liers burgemeester Herman Vanderpoorten werd exact honderd jaar geleden geboren: “Weet niet of hij in deze tijd wel in de politiek zou zijn gestapt”

Lier Inbrekers krijgen celstraf van 1 jaar met uitstel

Twee mannen uit Kroatië en twee vrouwen uit Servië zijn door de rechter veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar met uitstel. Ze kregen ook nog een geldboete van 800 euro opgelegd. De vier werden schuldig bevonden aan een woninginbraak in Lier en een inbraakpoging in Duffel. Bij de inbraak in Lier werden ze opgemerkt door een buurtbewoner. Niet veel later kon de politie de verdachten inrekenen. Ze zaten op dat moment in een vluchtvoertuig. De woninginbraak werd niet betwist, de inbraakpoging wel. De verdediging van het viertal vroeg een straf met uitstel. Na beraad ging de rechter daar ook op in. Alle vier werden veroordeeld tot celstraffen van 1 jaar en een geldboete van 800 euro met uitstel.

