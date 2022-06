Voormalig drukker en bedrijfsleider Jef De Bie overleden op 85-jarige leeftijd: “Papa ging altijd voor topkwaliteit”

Berlaar Voetbal­club Rita Berlaar beschikt binnenkort over kunstgras op A-veld: “Gedaan met ploeteren in de modder bij zware regenval”

Voetbalclub Rita Berlaar zal vanaf volgend seizoen kunnen beschikken over kunstgras op haar A-terrein in gemeentelijk sportcomplex Doelvelden. De aanleg van het synthetisch veld is volop bezig. “Als voetbalromanticus hou ik meer van natuurgras, maar rationeel bekeken is dit de beste oplossing”, zegt clubvoorzitter Roel Peeters.

