Vind tussen pot en pint een job in het Heilig-Hartziekenhuis

Lier Nieuwe winkel in Antwerpse­straat focust op Afrikaanse voeding: “Ook al veel positieve reacties van witte Lierenaars”

Op zoek naar fufu vlokken, bakbananen of Afrikaanse gemberdrankjes? Liefhebbers van deze exotische voedingsproducten kunnen daarvoor sinds kort terecht in Mama Rose’s Food Shop in de Antwerpsestraat in Lier. “Ik kreeg ook al heel wat enthousiaste reacties van blanke Lierenaars”, zegt winkeluitbater Youssouf Sokona (49).

16 maart