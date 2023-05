Vijftiger vrijgesproken voor overval op tankstation: “Verontrustend dat dit gebrekkig onderzoek had kunnen leiden tot veroordeling”

Brand in dierenwin­kel in Boechout: zeker één kat overleden, brandweer kan er drie redden

Bij dierenwinkel The Doggy Shop aan de Provinciesteenweg in Boechout is dinsdagavond brand uitgebroken. Het vuur zou gestart zijn in de keuken van het pand. Er vielen geen gewonden, maar minstens één kat heeft het niet gehaald.