Vijftiger krijgt 6 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van zijn kleindochter (11): “Deze feiten zijn totaal onaanvaardbaar”

LierEen 56-jarige man uit Lier is door de rechters in Mechelen veroordeeld tot een effectieve celstraf van 6 jaar. Hij werd schuldig bevonden aan het aanranden en verkrachten van zijn kleindochter. Zij was op het moment van de feiten amper 11 jaar oud.

Het onderzoek naar de aanranding en verkrachting van de elfjarige kleindochter werd opgestart in juni 2021. De moeder van het kind ging toen klacht indienen bij de politie . Onder meer omdat haar ter oren was gekomen dat de grootvader van het meisje langs vaderskant haar maar liefst 4,5 jaar lang had betast. “Opi raakte me aan, streelde mijn vagina en één keer nam hij ook mijn hand vast en moest ik hem bevredigen”, zei het meisje aan de politie toen ook zij over de feiten werd verhoord. Nadien kreeg ze elke keer een beloning.

Paw Patrol

Volgens het parket ging het vorige maand onder meer om een telefoon of een Monster energiedrankje. De huiszoeking bij de vijftiger na de klacht was eveneens bijzonder onrustwekkend. “Want op zolder werd er een kamer aangetroffen die volledig was ingericht als erotische ruimte met massagetafels, een dubbelbed en verschillende seksspeeltjes”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans op zitting. “Extra opvallend was dat de seksspeeltjes op een tafellaken van Paw Patrol lag. Een tekenfilmserie die erg populair is bij kinderen.”

Ook het uitlezen van zijn computer en telefoon bracht enkele onrustwekkende bevindingen naar boven. Zo werden er chatberichten in zijn gsm gevonden waarin hij samen met gelijkgezinden fantaseerde over seks met een moeder en haar dochter nadat hij ze had verdoofd.

Quote U vroeg een straf gekoppeld aan probatie-uit­stel, maar zulke straf zou geen gepast antwoord zijn geweest op de gepleegde feiten Mechelse rechtbank

Er werd ook mailverkeer aangetroffen waarin hij instructies vroeg over hoe hij zijn kleindochter moest klaarmaken voor een seksuele relatie. De feiten van aanranding en verkrachting werden volmondig betwist door de verdediging.

Dat de man op seksueel vlak met een aantal problemen kampt, werd niet uit de weg gegaan. “Maar het bleef enkel bij fantasieën”, aldus zijn raadsman Cédric Monheim. “Deze zijn niet ok, maar daar moet hij duidelijk nog aan werken.” Na beraad oordeelde de rechtbank dat alle feiten waren bewezen. Het baseerde zich op basis van de resultaten van de huiszoeking, het uitlezen van zijn ICT-materiaal alsook de verklaringen van het slachtoffer. “Deze feiten zijn totaal onaanvaardbaar”, motiveerde de rechtbank.

Effectieve celstraf

Het veroordeelde de man tot een effectieve celstraf van 6 jaar en zette hem voor 5 jaar uit zijn rechten. “U vroeg een straf gekoppeld aan probatie-uitstel, maar zulke straf zou geen gepast antwoord zijn geweest op de gepleegde feiten”, besloot de rechtbank. Op burgerlijke gebied zal de zaak worden verder gezet op 2 juni. Volgens meester Bieke Vanden Acker, de advocate van het elfjarige meisje, was het voorlopig nog niet mogelijk om in te schatten hoe groot de schade bij het meisje is.