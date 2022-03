Vijftiger die politie-agenten uitschold, krijgt opschorting van straf

In juli 2020 schold hij enkele inspecteurs van de politiezone Lier uit voor onnozelaars. Zij waren op dat moment bezig met een zoekactie langs de Nete en spraken voetgangers en fietsers aan in de hoop dat zij iets hadden gezien. Bij die actie kwam de vijftiger, die op dat moment op zijn fiets zat, bijna ten val. Hierop begon hij onmiddellijk te roepen en te schelden.

Volgens getuigen leek het er ook even op dat hij fysiek geweld zou gaan gebruiken, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. De man ontkende de smaad. Volgens hem heeft hij de agenten nooit uitgescholden voor onnozelaars. “Maar zei ik enkel om me niet te behandelen als onnozelaar”, luidde het bij de vijftiger op zitting. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak, maar daar ging de Mechelse rechter dus niet op in.