Vijf nieuwe AED-toestellen op bedrijvenpark Duwijck

Vrouw loopt lichte verwondin­gen op na explosie met spuitbus

In de Wilsonstraat in Sint-Katelijne-Waver liep rond 15 uur een vrouw lichte verwondingen op bij een explosie. Bij het opstoken van afval in de tuin werd er een doos met een spuitbus in op het vuur gegooid en volgde er een explosie. Brandweer, politie en ambulance snelden ter hulp. De vrouw kreeg ter plaatse verzorging en werd later met haar verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.