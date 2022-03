Vijf maanden na invoering is nog niet iedereen gewend aan fietszone: vooral overtredingen in Antwerpsestraat en Mechelsestraat

Provinciaal voetbal Antwerpen SC Duffel is ongeslagen en overver­dien­de kampioen na 2-0-zege tegen Zwijn­drecht B: “De cijfers zeggen alles”

De titel van eerste kampioen in de provincie Antwerpen ging naar Oostmalle, maar SC Duffel kroonde zich zondag tot indrukwekkende tweede in het rijtje dankzij 131 (!) gemaakte goals, 18 punten voorsprong op eerste achtervolger Nielse en amper twee verliespunten. De cijfers van de kampioen in vierde provinciale C zijn indrukwekkend en de titel oververdiend. De Duffelaars zetten zondag de kroon op het werk door Zwijndrecht B met 2-0 te kloppen, een zege die wel pas in de slotfase vorm kreeg.

