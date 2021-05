Vijf jaar cel voor schietpartij van zes jaar geleden aan dancing La Rocca

LierBaftir S., een man uit Marbella, is zopas veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar effectief. Zes jaar geleden schoot hij aan dancing La Rocca in Lier drie keer naar het been van zijn slachtoffer. Die overleefde het schietincident, maar raakte ernstig gewond. De man kreeg een provisionele schadevergoeding toegekend van 25.000 euro.

November 2015. Een groepje jongeren kreeg het op de parking van de Lierse dancing aan de stok met een andere jongeman. Plots trok één iemand in het groepje een vuurwapen en werd er drie keer gevuurd. De kogels vonden de benen van het slachtoffer. Die viel hierdoor op de grond en raakt zwaargewond. De politie werd opgeroepen, maar nog voor die arriveerde, was de schutter al gevlucht. Na wat speurwerk van de politie kon de schutter geïdentificeerd worden als Baftir S. Een DJ die na de feiten naar Marbella was verhuisd.

Alcohol

Eind 2019 kwam de zaak al een keer voor de rechtbank in Mechelen, maar S. liet destijds verstek gaan. Na zijn veroordeling tot een effectieve opsluiting van vijf jaar in de gevangenis tekende hij vanuit Spanje verzet aan. De zaak werd daarom helemaal opnieuw behandeld. Deze keer woonde S. zijn proces wel bij. Hij ontkende de feiten niet. Wel beweerde hij dat hij onder invloed was van alcohol. “Ik herinner me nog dat er een man was die ons niet wou laten vertrekken”, vertelde S. op zitting. “Hij trok zijn t-shirt uit en was erg opgewonden.”

Quote “Er zitten nog steeds restanten van de kogels in zijn beide benen. De artsen kunnen ze niet verwijde­ren omdat ze vrezen dat hij verlamd zou geraken. Advocaat van het slachtoffer

Nog volgens zijn verklaringen kreeg hij op dat moment het vuurwapen in zijn handen geduwd door één van de andere aanwezigen in het groepje. “Waarop ik dan heb geschoten”, ging S. verder. “Maar ik heb in de richting van de grond gemikt.” Niet enkel de schutter woonde het proces bij, ook het slachtoffer wilde aanwezig zijn. De jonge kickbokser, die op weg was naar een professionele carrière in de bokswereld, werd na de schietpartij met spoed geopereerd en overleefde de schotwonden, maar ondervindt tot op vandaag nog steeds de gevolgen ervan.

Verlamd

Dat werd ook duidelijk tijdens het proces vorige maand in de Mechelse rechtbank. Het slachtoffer wandelde toen al mankend de zittingszaal binnen. “Er zitten nog steeds restanten van de kogels in zijn beide benen”, luidde het bij zijn advocaat. “De artsen kunnen deze niet verwijderen omdat ze vrezen dat hij door deze operatie verlamd zou geraken.” De kickbokser zag door het incident zijn carrière in de vuilbak worden gegooid. Hij kreeg een provisionele schadevergoeding van 25.000 euro toegekend. Er werd ook een deskundige aangesteld.

Verder veroordeelden de rechters Baftir S. nog tot een celstraf van vijf jaar effectief. Gelet op de ernst van de feiten en zijn strafblad konden ze naar eigen zeggen niet ingaan op de vraag voor een straf met uitstel. S. vertrok na de behandeling van zijn zaak opnieuw naar Marbella. Het parket beval om die redenen de onmiddellijke aanhouding. De rechters gingen daar ook op in. Of S. in beroep zal gaan tegen de beslissing van de rechtbank is nog niet bekend.