Vier kunstenaars stellen tentoon tijdens expo ‘Global Visions’

Lier Politie gaat dit jaar fors investeren: “Fietsteam wordt uitgebreid én collega’s worden uitgerust met bodycams”

Agenten van de politie Lier krijgen binnenkort vrijwel allemaal een bodycam. Het is één van de vele investeringen die de politiezone het komende jaar zal uitvoeren. “De politie moet zich steeds aanpassen. Investeren in extra materiaal is daarom onze topprioriteit”, klinkt het.

22 april