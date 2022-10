Verslaafde man ontslaat zichzelf uit PAAZ-afdeling, steelt verschillende goederen en verzet zich bij arrestatie: Parket eist 15 maanden cel

Nijlen Annemie (53) sloot vrede met de moordenaar van haar broer: “Het is niet allemaal vergeten en vergeven, maar ik hoef niet meer bang of boos te zijn”

“Ik verwacht zeker niet dat iedereen mijn voorbeeld volgt. Maar voor mij was praten met de moordenaar van mijn broer een manier om met zijn dood te kunnen omgaan.” Aan het woord is Annemie Van Camp (53) uit Nijlen. Na de moord op haar broer Robert ging ze verschillende keren in gesprek met de dader. Nu is ze vrijwilliger bij Moderator, een forum voor herstelbemiddeling, en geeft ze lezingen in scholen en gevangenissen.

