Vernieuwde Huisgalerij Art Uur opnieuw open: “We hopen veel jonge kunstenaars te mogen ontvangen”

LierHuisgalerij Art Uur opende voor het eerst in 2019, maar corona gooide roet in het eten, waardoor de deuren algauw opnieuw moesten sluiten. Nu kunnen ze opnieuw onbezorgd opengaan, want het pand in de Lisperstraat heeft enkele verbouwingen ondergaan. Afgelopen weekend kon Elke Cuypers, de oprichtster van Art Uur, de eerste expo inleiden in een dubbel zo grote galerij.

“In 2019 ging de galerij voor het eerst open”, zegt Elke Cuypers, oprichtster van Galerij Art Uur. “We hebben slechts twee kunstenaars over de vloer gehad en toen moesten we alweer dicht. Toen gingen we verbouwen en het was de bedoeling die verbouwingen tijdens corona uit te voeren. Ik moest wachten op enkele vergunningen, waardoor die verbouwingen dan ook wat vertraging hebben opgelopen. Nu, na acht maanden werk, zijn we terug open met een galerij die dubbel zo groot is. Ik ben heel blij met het resultaat, het is nu zoals het moet zijn.”

“De galerij bevindt zich op het gelijkvloers. Kunstenaars die hier hun werk tentoonstellen, kunnen telkens een werk achterlaten. Voorheen hingen die werken op de eerste verdieping, waar ik ook mijn atelier heb waar ik lesgeef. Nu hangt deze permanente collectie in de nieuwbouw. De bezoekers kunnen dan de expo van de kunstenaar van dat moment bezoeken, maar dan zijn er ook nog andere werken die ze kunnen bekijken. Dat biedt ook mogelijkheden tot verkoop voor de kunstenaars die dan bij ons gehangen hebben.”

Exposities

Afgelopen weekend opende de galerij haar deuren met de expo Neon Apocalypse van David Saul Ausloos, lesgever in de Beeldacademie van Lier. “Vroeger ging hij als kind met zijn moeder dikwijls naar buurtcinema’s om tekenfilms van sprookjes te bekijken. Dat waren niet de typische Disneyfilms, maar eerder de obscure, donkere films. Uit die sprookjeswereld haalt hij figuren en die stelt hij dan meer als een prototype voor. Iedereen kan zichzelf of iemand anders in die figuren herkennen. Zijn werk gaat ook vaak over een moeder of vader en kind-relatie. Het is zeker de moeite om eens een keer te komen kijken.”

“Deze werken zullen de komende vijf weken ophangen en vanaf 3 maart komt de volgende expo. Zondag vond ook de opendeurdag voor het atelier plaats en het was heel druk. Het atelier is buiten corona nog nooit open geweest, dus we hebben nooit op een normale manier open kunnen zijn tot nu. We merkten dat het concept van het atelier met de lessen en de workshops werkten, dus we waagden de stap om te verbouwen en tot nu toe hebben we enkel nog maar enthousiastelingen mogen ontvangen. Ik hoop in de toekomst veel jonge kunstenaars, of zij die jong van geest zijn, te mogen ontvangen. Dat is ook het opzet van de galerij. Ik schilder zelf, dus ik weet hoe moeilijk het is om gestart te geraken. We willen vooral een plaats aanbieden aan jonge kunstenaars om hun werken tentoon te stellen en hen een opstap geven.”

Neon Apocalypse is te bezichtigen tot 11 februari, van donderdag tot zaterdag van 10 tot 18u en elke eerste en derde zondag van de maand van 14 tot 17u in Lisperstraat 60, 2500 Lier.

