Vermist kindje (4) snel weer herenigd met familie: “Dankzij heldhaftige reactie van Lucas (9)”

Voetbal 1B Lierse strikt met oude bekende Yvan Yagan een eerste ‘naam’ voor volgend seizoen

5 april In 1B heeft Lierse Kempenzonen een eerste nieuwkomer gestrikt met het oog op het komende voetbalseizoen. Het gaat om oude bekende Yvan Yagan, die in de periode 2017-2018 ook al actief was op het Lisp en toen een prima indruk achterliet. Yagan komt over van reeksgenoot RWDM, waar hij de jongste tijd minder aan de bak kwam.