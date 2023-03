Verkeersmaatregelen in Volmolenstraat, Spoorweglei, Tweelingenstraat, Lisperstraat, Predikherenlaan, Berlaarsestraat en in het Hof van Beieren

Fotozoek­toch­ten voor fietsers en wandelaars met picknick als afsluiter

Het toeristisch seizoen wordt in Sint-Katelijne-Waver afgetrapt met twee fotozoektochten, zowel één voor fietsers als één voor wandelaars. Een fietstocht van 20 kilometer leidt je naar Domein Roosendael, dat je verwelkomt in zijn nieuwe bezoekerscentrum, en groentemuseum ’t Grom. Onderweg trakteert de gemeente je een ijsje. De wandelzoektocht toont je de mooiste plekjes van de Hondsbossen en omgeving. De tocht is 5 kilometer lang, met ook hier een ijsje onderweg en de mogelijkheid om in te korten. “Beide fotozoektochten vertrekken en eindigen aan het gemeentehuis. Na de inspanning staat er een lekkere picknick met lokale producten op jou te wachten", klinkt het. De twee fotozoektochten vinden op zondag 23 april plaats, vertrekken tussen 13 en 15 uur. Deelnemen is gratis. Inschrijven is wel verplicht en doe je voor 17 april via de gemeentelijke website of telefonisch via het nummer 015 30 50 00.