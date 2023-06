Verkeersmaatregelen in centrum Koningshooikt, Vinkenstraat, Molbrug, Aarschotsesteenweg en Pettendonk

Vanaf nu kan je met stadsspel Urban Hunt ook Lier op een nieuwe manier ontdekken

Urban Hunt is een uniek stadsspel waarbij spelers het in teams tegen elkaar opnemen. Door creatieve opdrachten gelinkt aan de stad correct op te lossen, verzamel je punten en leer je de stad kennen. Het spel is reeds beschikbaar in steden zoals Mechelen, Antwerpen, Brugge en Gent, maar nu wordt ook Lier aan dat lijstje toegevoegd.