Verkeersmaatregelen in Antwerpsesteenweg, Waterschransweg, Legerlaan, Bosstraat, Plaslaar en Boomlaarstraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert nutswerken uit op Antwerpsesteenweg ter hoogte van Duwijckstraat van dinsdag 14 tot en met vrijdag 24 maart. Fietsers zullen met behulp van verkeerslichten moeten oversteken ter hoogte van Duwijckstraat en Stoofstraat. Het fietspad aan de overzijde wordt ingericht als tweerichtingsfietspad tussen Duwijckstraat en Stoofstraat. Gemotoriseerd verkeer zal ter hoogte van Duwijckstraat moeten uitwijken naar de linkse rijstrook.

Fiberklaar voert tussen 15 maart en 31 maart herstellingswerken uit in Waterschransweg, Legerlaan, Onze-Lieve-Vrouwenstraat, Vogelzang, Stijn Streuvelslaan en Guido Gezellelaan. Woensdag 15 maart tot en met vrijdag 17 maart vinden herstellingswerken in Waterschransweg plaats. Er geldt Eénrichtingsverkeer in de Waterschransweg van Mechelsesteenweg naar Ringenhofweg. Er geldt een parkeerverbod in Waterschransweg langs beide zijden tussen de Mechelsesteenweg en Ringenhofweg. De woningen en garages blijven bereikbaar.

Maandag 20 maart tot en met woensdag 22 maart vinden de herstellingswerken in Legerlaan plaats. Er geldt éénrichtingsverkeer in Legerlaan van Waterschransweg richting de Rode-Kruislaan, tevens geldt een parkeerverbod in Legerlaan langs beide zijden tussen Waterschransweg en Rode-Kruislaan. Woningen en garages blijven bereikbaar.

Donderdag 23 maart tot en met vrijdag 24 maart vinden de herstellingswerken in Legerlaan en Onze-Lieve-Vrouwestraat. Er geldt Eénrichtingsverkeer in Onze–Lieve-Vrouwestraat van Ringenhofweg richting Legerlaan en in Legerlaan van Onze–Lieve-Vrouwestraat richting Verzetslaan. Er geldt een parkeerverbod in Legerlaan langs beide zijden tussen Onze–Lieve-Vrouwestraat en Verzetslaan en in Onze–Lieve-Vrouwestraat langs beide zijden tussen Ringenhofweg en Legerlaan. Woningen en garages blijven bereikbaar.

Donderdag 23 maart tot en met vrijdag 24 maart vinden de herstellingswerken in Vogelzang plaats. Er geldt een parkeerverbod aan beide zijden van de straat, maar woningen en garages blijven bereikbaar.

Maandag 27 maart tot en met vrijdag 31 maart vinden de herstellingswerken in Stijn Streuvelslaan en Guido Gezellelaan plaats. Er geldt een parkeerverbod in Guido Gezellelaan langs beide zijden van de straat van nr. 10 t/m nr. 48 en in Stijn Streuvelslaan langs beide zijden van nr. 87 t/m nr. 105. Er wordt 30km/u ingevoerd in Guido Gezellelaan van nr. 10 t/m Stijn Streuvelslaan nr. 87.

Pidpa

Op maandag 20 maart en maandag 17 april voert Pidpa, telkens tussen 9 en 15 uur, grondmechanische proeven en bodemboringen uit in de Bosstraat tussen Frans Boogaertslaan en Mechelsesteenweg. Deze werken maken deel uit van het vooronderzoek om de plannen voor de heraanleg van de straat technisch verder uit te werken. Tijdens de werken wordt Bosstraat afgesloten tussen Mechelsesteenweg en Frans Boogaertslaan. Er geldt een omleiding via Frans Boogaertslaan, plaatselijk verkeer heeft doorgang en fietsers en voetgangers kunnen door.

Van maandag 20 maart tot en met zondag 2 april vinden herstellingswerken plaats aan de betonplaten in Plaslaar. Plaslaar wordt afgesloten tussen het kruispunt van Plaslaar met Kelderveld en Plaslaar ter hoogte van nr. 36b. De loskade van Mivas blijft bereikbaar. Er is een doorgang voorzien voor voetgangers en fietsers en er geldt een omleiding via Antwerpsesteenweg en Jozef Van Instraat.

Op maandag 20 maart wordt de Boomlaarstraat ter hoogte van nr. 3 afgesloten voor het plaatsen van een bouwkraan. De omleiding is voorzien via Baron Opsomerlaan en Ogezlaan. Voetgangers hebben doorgang. Fietsers dienen de omleiding te volgen. De straat is voor plaatselijk verkeer bereikbaar en er geldt een parkeerverbod ter hoogte van nrs. 2 t/m 6.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.