Verkeersmaatregelen in Aarschotsesteenweg, Ogezlaan, Lispersteenweg, F. Peltzerstraat en aan kruispunt Aragonstraat

Pommelien zorgt voor uitbundig feestje tijdens Elzerock

Op het Sint-Michielsdomein in Elzestraat bij Sint-Katelijne-Waver ging de afgelopen twee dagen het gratis festival Elzerock door. Met artiesten zoals Pommelien Thijs, Günther Neefs en The Soulbrothers een garantie op een feestje. En dat werd het ook. Elzerock ging dit jaar ging het al voor de zesde keer door. Drie edities geleden verhuisde het gratis festival naar het Sint-Michielsdomein. Daar kon het tot zo’n 3.750 toeschouwers ontvangen. Verspreid over twee dagen zou het festival zo’n 7.500 toeschouwers hebben ontvangen. Vooral gisteren liep het festivalterrein in Elzestraat vol. Zeker bij tieneridool Pommelien Thijs. Het terrein moest naar verluidt net niet worden afgesloten. Maar ook tijdens de optredens van Günther Neefs en The Soulbrothers was een feestje niet veraf.