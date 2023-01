Verkeershinder in Ernest Staaslei, Mimosalaan, Kattenstraat, Tweelingenstraat en Spoorweglei

Op woensdag 11 januari is de Ernest Staaslei afgesloten voor nutswerken tussen 9 en 15 uur. Er geldt ook een parkeerverbod. Er is een beperkte doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers. Ook het eerste gedeelte van de Mimosalaan van Antwerpsesteenweg tot aan de Gladiolenlaan wordt afgesloten voor nutswerken vanaf 9 uur. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk in twee richtingen doodlopend op de werken. Eerste gedeelte van Mimosalaan is te bereiken via Rozenlaan. Er geldt een parkeerverbod in dit deel van de straat en er is een beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers voorzien.

Van maandag 16 januari tot en met vrijdag 3 februari zal de Kattenstraat tussen 8 en 17 uur, uitgezonderd het weekend, afgesloten zijn ter hoogte van nummers 11 tot 17. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk, doodlopend op de werken. Er is een beperkte doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers.

Op maandag 16 januari vinden er nutswerken plaats in de Tweelingenstraat. De straat wordt afgesloten ter hoogte van de kruising met de Pannenhuisstraat, doodlopend op de werken. Er is geen doorgang voor fietsers en voetgangers. Omleiding is voorzien via Pannenhuisstraat - Plashoevestraat en Stierstraat. Omleiding voor auto’s loopt via Schorpioenstraat.

Van maandag 16 tot en met 23 januari (uitgezonderd het weekend) is de Spoorweglei tussen Planeetstraat en Bareelstraat afgesloten ter hoogte van nummer 54 omwille van dakwerken. Dit gedeelte van de straat wordt voor plaatselijk verkeer aan beide zijden opengesteld voor verkeer in twee richtingen, doodlopend aan de werken. Voetgangers hebben doorgang, fietsers moeten afstappen en de omleiding is voorzien langs de Planeetstraat, Eeuwfeestlaan en Bareelstraat.

