Verder onderzoek naar mogelijke PFAS-vervuiling op sites brandweer, Vosschemie en Charon

In het kader van de PFAS-problematiek onderzoekt OVAM over heel Vlaanderen een aantal sites waar mogelijk sprake is van PFAS-verontreiniging. In Lier worden drie zones van naderbij bekeken. Het Lierse brandweerterrein is één van die zones. In blusschuim kan immers PFAS zitten en dus is het niet uitgesloten dat er bij blusoefeningen PFAS in de bodem terecht kwam. Ook de Charonsite, waar nu een woonproject wordt ontwikkeld en in 1988 plasticfabriek Belfort afbrandde, zal verder worden onderzocht. Nog op het lijstje van OVAM staat de site van kunststoffabrikant Vosschemie.