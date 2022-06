Verbouwing voormalig klooster De Kluis gaat in najaar van start: “Eerste cohousers kunnen tegen eind 2023 verhuizen”

Lier Politie contro­leert 190 autobe­stuur­ders tijdens BOB-controle

De politie van Lier heeft drie rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. “Twee van deze chauffeurs hadden te veel gedronken”, zegt Magalie Derboven van de lokale politiezone Lier. “De derde chauffeurs had drugs gebruikt.” Verder nam de politie van Lier ook nog één voertuig uit het verkeer. “De bestuurder was aan het rijden terwijl zijn rijbewijs al was ingetrokken”, legt de politiewoordvoerster uit. Tijdens de drugs- en alcoholcontroles werden in totaal 190 chauffeurs aan de kant gezet voor een test. De controles kaderden binnen de Zomer-BOB-campagne. “En zullen ook de komende weken worden herhaald”, besluit de politiewoordvoerster.

21 juni