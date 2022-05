VeloVeilig en Stijn Vlaeminck houden tussenstop in Lier: “Aangenaam rijden op fietsostrade en in Lierse fietszone”

‘Meer over VeloVeilig Vlaanderen lees je in dit dossier.’

VeloVeilig is een initiatief van HLN om het fietsen in Vlaanderen veiliger te maken. Concreet kan u via www.hln.be/velo-veilig punten in uw omgeving aanduiden waar het voor fietsers gevaarlijk kan zijn. Aan het einde van de actie wordt dan een rapport gemaakt dat wordt overgemaakt aan de verschillende overheden, zodat die ermee aan de slag kunnen. Stijn Vlaeminck doorkruist deze week per fiets de vijf Vlaamse provincies om de actie extra in de kijker te zetten.

Hectische ochtendspits

Stijn vertrok maandagochtend aan het hoofdgebouw van DPG Media in Antwerpen en rijdt zo via Lier richting Mechelen. Op de middag stopte Stijn op de Lierse Grote Markt om daar de innerlijke mens te versterken. “De ochtendspits in Antwerpen was best hectisch”, vertelt onze fietsende reporter. “Je hebt veel ogen tegelijk nodig om problemen te vermijden. Regelmatig stond er ook een auto of een vrachtwagen op het fietspad geparkeerd. Dat maakte het er niet simpeler op. Fietsinfrastructuur is één ding, maar het gedrag van de weggebruikers is toch ook een heel belangrijk gegeven.”

Vanuit Antwerpen ging het dus naar Lier, voor een stuk over de nieuwe fietsostrade F11. “Daar was het heel aangenaam rijden”, zegt Stijn Vlaeminck. “Die fietsostrades zijn echt een zegen voor de fietser. Als het goed is, mag het ook gezegd worden. Toen ik bijna in Lier was, moest ik de fietsostrade wel verlaten, want men is nog een brug over de spoorweg aan het aanleggen. Het was even improviseren, maar ik ben er geraakt.”

Volledig scherm Stijn Vlaeminck doorkruist deze week heel Vlaanderen per fiets. © Photo News / Xavier Piron

Lierse fietszone

Tussendoor reed Stijn al een eerste keer lek. Gelukkig had het team dat Stijn begeleidt tijdens zijn ‘Ronde van Vlaanderen’ een reservefiets bij. De tweewieler waarmee Stijn was vertrokken, werd voor reparatie binnengebracht in het fietsherstelpunt aan het Lierse treinstation. Lekker handig en amper tijdverlies voor Stijn en co.

In Lier centrum maakte Stijn kennis met de fietszone die er sinds een half jaar van kracht is. “Ik heb maar een kort stukje door de fietszone gereden, maar ik kreeg wel meteen het gevoel dat het meer relaxed fietsen was dan in Antwerpen. Dat de mensen in Lier nog steeds wat aan het wennen zijn aan die fietszone? Elke verandering heeft een beetje tijd nodig, maar dat gaat wel loslopen”, vermoedt Stijn. “Zelf woon ik in Gent en daar zijn al langer fietszones. Ik merk dat zowel fietsers als automobilisten ondertussen helemaal mee zijn. Ik zie nog weinig chauffeurs die zich druk maken omdat ze achter een groepje fietsers moeten blijven en de fietsers zijn ook niet langer gegeneerd om hun plaats op de weg op te eisen.”

‘VeloVeilig Vlaanderen is een initiatief van HLN met de steun van P&V Verzekeringen.’