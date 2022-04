Veel lachende gezichten tijdens schoolfeest BuSO De Regenboog

voetbal 2NB Ly­ra-Lier­se laat het helemaal afweten op het veld van Wijgmaal (1-0) en is zijn tweede plaats kwijt: “Negentig minuten zoals die eerste helft tegen Berchem, dan kan je geen resultaat neerzetten”

Op Paaszondag ging Lyra-Lierse op bezoek bij het bedreigde Wijgmaal, de voorlaatste in de stand. Het werd een maat voor niets, want Lyra-Lierse gaf niet thuis in het Leuvense. Na een late penalty verloor Lyra-Lierse zelfs met het kleinste verschil. Niet omdat Wijgmaal zo sterk presteerde, wel omdat Lyra-Lierse niet geïnspireerd en niet geïnteresseerd acteerde. En dan is plots die tweede plaats gaan vliegen.

18 april