Vastgoedkantoor Immodôme vestigt zich in art-nouveaupand in Lier: “Kunst en design zijn onlosmakelijk verbonden met vastgoed”

Het nieuwe kantoor huist in een prachtig pand met een art-nouveautintje uit 1906. “Aan de buitenkant zie je heel wat typische art-nouveau-elementen: een zachtgele bakstenen gevel op een arduinen plint, muurbanden van groene en witte steen, bekronende spitsboogvelden boven de ramen ingevuld met kleurrijke tegelkunstwerkjes, donkergroen houtwerk, twee uilen in steen aan het leien dak”, zegt medezaakvoerster Isabel De Laet. “Binnenin word je dan weer verrast door het contrast met de buitenkant en word je ondergedompeld in een eclectisch interieur vol kleurrijke, speelse toetsen, coole buisvormige radiatoren, stijlvolle designelementen... Kortom, een modern, innovatief staaltje binnenhuisarchitectuur, ontworpen in samenwerking met interieur agency Julie2.”

Onder leiding van Katrien De Laet

Katrien De Laet zal het nieuwe kantoor in Lier leiden. “We zijn enorm blij met de opening van het kantoor in Lier. De feeërieke, historische binnenstad, de prachtige woningen met trapgevels, de gezellige terrasjes in de zomer langs de Nete, heerlijk. ‘Waar de drie kronkelende Nethen een zilveren knoop leggen,’ zo zei wijlen schrijver en dichter Felix Timmermans het zo mooi. Lier is een zeer charmante stad en heeft zo veel te bieden aan de bewoners. Het Immodômeteam zal de rijke geschiedenis van Lier en de wondermooie architectuur zeker mee onderschrijven!” aldus Isabel.

Kunst en vastgoed

“Naast vastgoedkantoor met nadruk op standingvolle en residentiële panden, wil Immodôme ook graag een rol spelen in het helpen lanceren van jonge artiesten en in het vieren van het werk van gerenommeerde kunstenaars en designers”, zegt Isabel. “Kunst en design zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden met vastgoed en het gevoel van thuiskomen. Dat is ook exact het gevoel dat Immodôme je wilt laten ervaren als je binnenwandelt in het nieuwe vastgoedkantoor in een knap art-nouveaupand in Lier: elk detail telt.”

Voor de feestelijke openingsexpo van dit nieuwe kantoor in Lier werkt Immodôme samen met de Leuvense artiest Tom Andries. “Tom is zowel typograaf, als grafisch designer als multidisciplinair kunstenaar met expertise in hedendaagse kunst. Zijn oeuvre bestaat uit monochromen, geschilderd in een zwaar getextureerde zwarte inkt. Door geometrische basisvormen uit letters te abstraheren, legt hij de essentie en verborgen schoonheid van typografie bloot.”

Immodôme is elke weekdag geopend van 9.30 tot 16.30 uur.

Volledig scherm Openingsexpo van kunstenaar Tom Andries in het nieuwe pand van Immodôme © Lieselot Dorme

