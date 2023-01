Vastgoedkantoor Immodôme officieel geland in art-nouveaupand in Lier: “We willen scoren met onze architectuurwandelingen”

Sint-Katelijne-Waver Politie vindt drugs tijdens controleac­tie

De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft tijdens een controleactie op vier verschillende locaties 57 voertuigen aan de kant gezet. “Er werden ook 75 personen gecontroleerd”, luidt het bij de politiezone. Die had zich onder meer opgesteld langs de Berlaarbaan in Sint-Katelijne-Waver, op de Mechelsebaan in Duffel, in de Hoogstraat in Beerzel (Putte) en aan de Waversesteenweg in Bonheiden. “Tijdens de actie werd er bij één persoon drugs gevonden. Deze persoon kreeg een proces-verbaal mee naar huis voor drugsbezit”, aldus de politie. “Verder werd er ook nog één PV opgesteld voor een vervallen keuring.” De politieactie was gericht op het voorkomen van diefstallen in woningen.

