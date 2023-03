Vanochtend een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Lier

Grootste Special Olym­pics-supporter Piet den Boer kijkt uit naar zijn Nationale Spelen: “Grootste editie hoeft dit niet te zijn, wél de warmste”

Over twee maanden en een week gaan in Mechelen de Nationale Spelen van de Special Olympics van start. Zowat 3.500 atleten zullen zich tijdens het Hemelvaartweekend met elkaar meten. Hun grootste supporter: oud-voetbalcoryfee Piet den Boer (64). We blikken samen met hem vooruit. “Ik was bij de opening van de Wereldspelen in Los Angeles, met Stevie Wonder en Lionel Richie. We gaan proberen in de buurt te komen.” Maar wat heeft Opsinjoorke ermee te maken?