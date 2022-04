Vanaf mei nog slechts één prikdag per maand in vaccinatiecentrum Pallieterland

“We blijven uitnodigingen versturen”, zegt vaccinatiecoördinator Gert Jan Proosten. “Bijvoorbeeld naar kinderen die op een leeftijd komen dat ze in aanmerking komen voor een eerste prik of naar volwassenen die later in het vaccinatieprogramma zijn gestapt. Mensen die eerst een vaccinatie aan zich voorbij lieten gaan en zichzelf intussen hebben bedacht, kunnen ons ook nog altijd zelf contacteren voor een afspraak. Maar de grootste drukte is nu wel voorbij en dus gaan we over in een waakfase. Van de tien vaccinatielijnen die we nu hebben, zullen er na april vijf over blijven.”