Van Hool bouwt 54 elektrische bussen voor Nederlands bedrijf

“Deze bestelling bevestigt het vertrouwen dat Qbuzz heeft in Van Hool”, zegt CEO Filip van Hool. “Qbuzz bestelde eerder voor deze regio reeds negen Van Hool Astromega TDX27 dubbeldekkers en 30 waterstofbussen om in het geregeld personenvervoer in te zetten. Deze opdracht is een nieuwe belangrijke referentie voor Van Hool en vormt het onmiskenbare bewijs van het technologisch kenniscentrum dat we hier in Koningshooikt opgebouwd hebben over de jaren heen. We zijn verheugd bij te kunnen dragen tot de verdere vergroening van de busvloot van Qbuzz in Noord-Nederland.”