Van eeuwige rivalen, tot teamgenoten - topbiljarters Ludo Dielis (77) en Raymond Ceulemans (85) vormen het Nostalgic Dreamteam

Voetganger (38) overleden na aanrijding op Borsbeekse­steen­weg in Boechout: bestuurder onder invloed van drank en drugs

Op de Borsbeeksesteenweg in Boechout is donderdagnacht een 38-jarige man uit Wijnegem aangereden. De voetganger overleed ter plaatse. De bestuurder van de wagen bleek onder invloed van drank en drugs. Op de plaats van het ongeval brandde de straatverlichting niet, maar dat is volgens burgemeester Koen T’Sijen niet de oorzaak. “Het is duidelijk dat hier andere factoren hebben gespeeld”, zegt hij.