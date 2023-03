Van croque uit het vuistje over veggieburger tot de traditionele pannenkoek: op deze vijf adresjes in Lier kunt u zorgeloos smullen met de kids

38 kilometer per uur te snel in zone zeventig

De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft langs de Mechelsebaan in Duffel 1.165 chauffeurs gecontroleerd. 35 hiervan reden te snel. Eén van deze autobestuurders reed 108 kilometer per uur. Dat is dus 38 kilometer per uur sneller dan toegelaten. Deze autobestuurder zal het binnenkort allicht mogen gaan uitleggen aan de politierechter.