Van brouwerij, naar stadskantoren, tot modern congrescentrum - CONSTANT opent de deuren op de Grote Markt

“30 jaar geleden leerde ik mijn echtgenoot Paul Van den Broeck kennen bij de Lierse Scouts”, zegt Liesbeth. “Al snel groeiden we uit tot een fantastisch team dat internationaal durft dromen: the sky has no limits. In 1999 startten we samen met een vennoot HTMS NV op, producent van hoog technologische metalen dichtingen die gebruikt worden in extreme omstandigheden. Hierdoor bouwden we wereldwijd een professioneel netwerk uit in nichemarkten zoals lucht- en ruimtevaart, off shore, olie- en gasindustrie, kernfusieprojecten... .”

Volledig scherm LIER Officiële opening van CONSTANT, een congres- , vergader- en cowork locatie in het voormalige ’t Schaeckberd’ op de Grote Markt © David Legreve

“Onze deelname aan economische missies naar het buitenland bracht ons op exclusieve locaties”, voegt Paul toe. “‘Internationalisering’ en ‘respect voor andere culturen’ is nog steeds de motor van onze succesvolle carrière op wereldniveau, waarbij talrijke onderscheidingen ons werk kleuren. Als geboren en getogen Lierenaars delen wij graag onze ervaring met andere ondernemers die internationaal willen doorbreken. Daarom bouwden we het historisch pand ‘t Schaeckberd, gelegen op de Grote Markt in Lier, om tot vergader- en congres locatie, en bieden wij ook kantoorruimtes aan. Hierbij stellen wij graag onze internationale bedrijfsexpertise ter beschikking van onze gasten, een unieke troef die meerwaarde geeft aan jouw bijeenkomsten.”

Volledig scherm LIER Officiële opening van CONSTANT, een congres- , vergader- en cowork locatie in het voormalige ’t Schaeckberd’ op de Grote Markt © David Legreve

Paul komt uit een echt ondernemersnest, Liesbeth komt uit een ingenieursfamilie. Hun geboortestad Lier herbergt alle troeven om zakelijk toerisme te charmeren. “De oude stadskantoren op de Grote Markt in Lier hebben een rijk verleden van onthalen en samenbrengen van mensen. We starten een nieuw verhaal van Cowork, Congress en meeting Concept ‘CONSTANT’, vernoemd naar de grootvader van Paul, Constant Van Veldhoven, de bekende Antwerpse feestaannemer die evenzeer decennialang gasten heeft verwelkomd en verwend. In deze traditie van Constant, zullen wij onze gasten alle faciliteiten aanbieden zodat ze zich optimaal kunnen focussen op hun zaak of project.” zegt Liesbeth.

Geschiedenis

“Het gebruik van messing, een legering van koper en zink, aan zowel de buitengevel als in het interieur van het pand, verwijst met een knipoog naar de eeuwenlange functie van het gebouw, namelijk de brouwerij. De toevallige voorbijganger, toerist of gewoon Lierenaar, wordt dan ook onmiddellijk meegezogen in het levensverhaal van het pand. Met in het achterhoofd dat er geen toekomst bestaat zonder geschiedenis en broedend op het idee om de (lokale) economie te ondersteunen, zagen we de nood om bedrijven, als verlengstuk op hun eigen activiteiten, naar een vierde dimensie te tillen, waarbij Constant hen, in functie van organisatie vergaderingen, congressen, teambuilding, brainstorm, etc. zal ontzorgen om hun professioneel netwerk en zakelijke contacten te verwelkomen. Op die manier kunnen de klanten van Constant doen waar ze sterk in zijn, zonder zich druk te maken over het hoe en waar van hun vergaderingen of congressen.”

Volledig scherm LIER Officiële opening van CONSTANT, een congres- , vergader- en cowork locatie in het voormalige ’t Schaeckberd’ op de Grote Markt © David Legreve

Volledig scherm LIER Officiële opening van CONSTANT, een congres- , vergader- en cowork locatie in het voormalige ’t Schaeckberd’ op de Grote Markt © David Legreve

Volledig scherm LIER Officiële opening van CONSTANT, een congres- , vergader- en cowork locatie in het voormalige ’t Schaeckberd’ op de Grote Markt © David Legreve

Volledig scherm LIER Officiële opening van CONSTANT, een congres- , vergader- en cowork locatie in het voormalige ’t Schaeckberd’ op de Grote Markt © David Legreve

Volledig scherm LIER Officiële opening van CONSTANT, een congres- , vergader- en cowork locatie in het voormalige ’t Schaeckberd’ op de Grote Markt © David Legreve

Volledig scherm LIER Officiële opening van CONSTANT, een congres- , vergader- en cowork locatie in het voormalige ’t Schaeckberd’ op de Grote Markt © David Legreve

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.