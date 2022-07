Vaccinatiecentrum gaat in najaar opschalen en heeft daarom extra mankracht nodig: “Aan 1.800 vrijwilligers gaan we wellicht niet meer geraken”

Lier/Nijlen/Berlaar/Duffel/RanstVaccinatiecentrum Pallieterland – waar inwoners van Lier, Duffel, Nijlen, Berlaar en Ranst een coronaprik kunnen krijgen – is op zoek naar vrijwilligers voor het najaar. “Dan gaan we weer opschalen, waardoor we extra mankracht nodig hebben”, zegt centrummanager Gert Jan Proosten. “Maar het is minder evident geworden om vrijwilligers te vinden.”

Sinds dit voorjaar zitten de coronavaccinatiecentra in een waakfase. Zo wordt in vaccinatiecentrum Pallieterland, dat werd ondergebracht in het voetbalstadion van Lierse Kempenzonen, sinds mei slechts één dag per maand geprikt. In de maanden september en oktober wil de overheid echter starten met een vierde prikronde voor de volwassen bevolking. Dat maakt dat de vaccinatiecentra dan opnieuw op volle kracht moeten gaan draaien, iets wat praktische uitdagingen met zich meebrengt.

“Bedoeling is dat we onze capaciteit op bepaalde momenten weer volop gaan benutten. De negen vaccinatielijnen die er in ons centrum zijn, gaan begin september alle negen open”, legt Gert Jan Proosten uit. “Op die manier kunnen wij een duizendtal spuitjes per dag zetten. Hoeveel mensen effectief zullen ingaan op hun vaccinatie-uitnodiging is koffiedik kijken. Er is misschien wel een zekere prikmoeheid, maar wij moeten hoe dan ook voorbereid zijn op een grote opkomst. Dat betekent onder meer dat we voldoende volk moeten hebben om ons centrum te bemannen.”

Andere bezigheden

Zo’n vaccinatiecentrum draait voor een groot stuk op de inzet van vrijwilligers. Maar heel wat vrijwilligers van het eerste uur zijn inmiddels ‘uitgevlogen’. “Op een gegeven ogenblik konden we putten uit een pool van 1 800 mensen”, vertelt Gert Jan Proosten. “Ik denk niet dat we daar nu aan gaan geraken. Indertijd lag het sociale leven een beetje zicht. Tegenwoordig kan je gewoon op reis gaan, ergens iets gaan eten of drinken, gaan sporten of vrijwilligerswerk doen in één of andere vereniging. De mensen hebben dus andere dingen aan de hand. Bovendien is het nu zomervakantie en dan is het sowieso lastiger om kandidaat-vrijwilligers te bereiken.”

Gert Jan Proosten doet dus via deze weg nog eens een warme oproep aan potentiële helpers. Het vaccinatiecentrum kan vrijwilligers gebruiken met een medische achtergrond, maar even goed mensen die willen helpen bij het onthaal of bij administratieve taken. “We hebben ongeveer zestig mensen per dag nodig. Maar omdat je geen weken aan een stuk de zelfde personen kan inzetten, moet je natuurlijk een veel bredere basis hebben”, benadrukt Proosten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze link. Vrijwilligers hebben ook recht op een beperkte vergoeding. De periode waarin er vrijwilligerswerk wordt verwacht omvat dus in eerste instantie de maanden september en oktober. Wat er in de maanden nadien gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

