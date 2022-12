UPDATE “Onveilig en onverantwoord”: burgemeesters verbieden feestvuurwerk

Berlaar Marleen (49) organi­seert unieke kerststal­len­ex­po in de kerk van Berlaar: “We zochten een manier om de mensen weer naar de kerk te krijgen”

Marleen op den Buijs (49) zet zich graag in voor parochie van Berlaar. Omdat de kerk een aantal jaren gesloten is geweest voor renovaties, is het aantal kerkbezoeken gedaald. Marleen heeft een initiatief op poten gezet om mensen op een laagdrempelige manier terug naar de kerk te brengen. Omdat het Kerstmis is, heeft ze van overal kerststallen verzameld en tentoongesteld in de Sint-Pieterskerk. Ze zijn afkomstig uit verschillende kringwinkels, of ze zijn geschonken door mensen uit de buurt. “Eentje is letterlijk van het stort geplukt.”

29 december