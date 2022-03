Unizo organiseert netwerkevent voor goede doel

Lier Galerij Artisjok toont werken van ervaren rot Guy De Vries en van kunste­naars­fa­mi­lie Trouvé

Kunstgalerij Artisjok in Lier pakt uit met twee nieuwe tentoonstellingen. In de pop-up galerij aan de Antwerpsestraat 64 loopt van 12 maart tot 30 april de expo Un Uomo van de Lierse kunstenaar Guy De Vries. In het pand aan de Antwerpsestraat 62 kan u in de zelfde periode de tentoonstelling The Family Affair bezoeken, met werken van de Antwerpse familie Trouvé.

11 maart