Uniek zondagsconcert bij Frans café Chez Lucien: “Normaalgezien optredens van de Franse chanson, nu eens de Nederlandse”

Winnares ‘Junior Bake Off’ mag even meedraaien in De Schone van Boskoop: “Fien pikt de dingen snel op”

Haar overwinning in het Tv-programma ‘Junior Bake Off’ bracht Fien Lefevre (14) uit Boechout een leuk extraatje. Zo mocht Fien even meedraaien in de keuken van het bekende Boechoutse restaurant De Schone van Boskoop. Fien vond het een leerrijke ervaring en chef Wouter Keersmaekers was erg te spreken over Fiens werk.