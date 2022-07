Uitslaande brand vernielt woning: Bewoonster afgevoerd naar het ziekenhuis

Lier Auto en vrachtwa­gen botsen: Een persoon overge­bracht naar ziekenhuis

In de Plaslaar in Lier zijn dinsdagnamiddag een vrachtwagen en een personenwagen frontaal tegen elkaar gebotst. “De inzittende van de auto raakte gewond”, zegt Isabelle Van Dessel van de lokale politie Lier. “De man werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.” Even werd er gevreesd dat de chauffeur van de personenwagen gekneld zat in het voertuig, maar dat bleek niet het geval te zijn. De brandweer kwam wel ter plaatse om de rijbaan te reinigen. De personenwagen moest worden getakeld. De Plaslaar werd hiervoor heel even afgesloten voor verkeer. De omstandigheden van het ongeval wordt verder onderzocht.

