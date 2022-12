Uitbreidingsplannen voor herdenkingsbos in Lier; “Er werd wellicht nooit aan dit tempo aan bosuitbreiding gedaan”

Lier Dinosau­riërs van garagerock The Garbage Gang sluiten het jaar af met eindejaars­con­cert: “Als we spelen, willen we het doen donderen en bliksemen!”

The Garbage Gang is een driekoppige band die haar oorsprong vindt in de jaren 80. Geert Janssens (60), Philippe Felix (51) en Mark Verstraeten (52) omschrijven zichzelf als de dinosauriërs van garagerock. Hun muziek wordt gekenmerkt door punk en luide gitaren. Ze brengen voornamelijk hun eigen nummers, maar hier en daar durft er wel een cover van onder andere Blondie, The Kinks en The Kids de playlist binnensluipen. Jarenlang vormde Lier de thuisbasis voor hun repetities en dit jaar speelden ze opvallend vaak in de Kempen en met succes. “Het is harde en vuile garagerock zoals het hoort.”

