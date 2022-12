Uit de hand gelopen boete resulteert in rekening van 450 euro: “Is dit hoe stad Lier betalende bezoekers wil behandelen?”

LierNieuwe nummerplaat? Vergeet je online parkeerapplicatie niet aan te passen! In maart 2022 betaalde Mariet (30) voor haar parkeerplaats in Lier met de 4411-app. Enkele weken later kreeg ze toch een parkeerboete in de bus. Wat bleek? De 4411 applicatie stond nog ingesteld op haar vorige nummerplaat, die ze net had laten schrappen. Het resultaat? Een deurwaarder aan de deur en een rekening van 450 euro.

Op 30 maart liet Mariet (30) haar oude nummerplaat schrappen. “Je brengt je nummerplaat dan binnen bij het postkantoor en zij sturen die op naar DIV voor de schrapping. Je krijgt hiervan een bewijsje met een datum op”, zegt ze. De volgende dag parkeerde ze haar wagen met nieuwe nummerplaat in de Florent Van Cauwenberghstraat in Lier. Via de 4411-app betaalde ze haar parkeerplek en ging ze verder met haar dag. Een paar weken later zat er echter toch een parkeerboete in de brievenbus. Bleek dat de app nog ingesteld stond op de vorige nummerplaat, die de dag voordien geschrapt was. “Uiteraard heb ik bezwaar ingediend bij Streeteo tegen deze boete”, zegt Mariet. “De plaats die mijn geparkeerde auto op dat moment innam op de openbare weg was in mijn ogen wel degelijk betaald. De betaling van 1,65 euro stond duidelijk in de app. Weliswaar stond deze nog ingesteld op mijn vorige nummerplaat, maar die bestond niet meer en dat kon ik ook bewijzen.”

Geen antwoord

Helaas pindakaas. Streeteo wilde deze vergissing niet door de vingers zien. Na twee aangetekende brieven stond daar plots de deurwaarder voor de deur. Hij liet weten dat Mariet haar antwoord op mail mocht zetten en prikte meteen een datum voor de vrederechter. Mariet deed wat hij vroeg en wachtte intussen op zijn antwoord. “Ik heb zelfs gevraagd een bepaalde betaling na te kijken, waarvan ik vermoedde dat dat de juiste kon zijn. Jammer genoeg heb ik nooit een wederwoord gehad, noch van Streeteo, noch van Parkeerbeheer Lier, zelfs na een reminder aan de deurwaarder. Ondertussen werd ik in oktober veroordeeld door de vrederechter. Omdat ik aan het wachten was op antwoord, was de ik de datum van deze zitting helemaal uit het oog verloren. Daar voel ik me wel stom voor. Zelf ben ik jurist en ik had graag mijn kant van het verhaal aan de vrederechter verteld. Het aantekenen van verzet werd me afgeraden door de advocaat.”

Deze uit de hand gelopen boete eindigde in een rekening van ongeveer 450 euro. “Ik ben erg teleurgesteld over mijn eerste aanvaring met het gerecht. Ik geloof heel erg in rechtvaardigheid, maar deze boete voor een parkeerplek die ik weliswaar had betaald, was niet rechtvaardig. Een gewaarschuwd man is er twee waard...”

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.