Twintiger staat samen met drie andere jongeren terecht voor resem aan criminele feiten: “Overleven is het enige wat hij kent”

Nieuwe uitbater voor cafetaria van sporthal De Putting gezocht

Sporthal De Putting is het kloppende hart van sportief Kessel. Met de zaalvoetbalcompetitie, volleybal, sportkampen voor kinderen en het zuidgerichte terras is het er zowel in de week als tijdens de weekends een gezellige boel. Om al die sporters en bezoekers te voorzien van een fris drankje en lekker eten, zijn we op zoek naar een nieuwe uitbater voor de cafetaria. Het gaat meteen om een concessie van vier jaar. De termijn van de concessie begint op 1 november 2023 en loopt tot 31 oktober 2027. Na een evaluatie kan deze termijn verlengd worden.