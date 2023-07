Twintiger riskeert vijf jaar cel voor afpersing ex: “Ik moest me zelfs prostitueren om aan het geld te geraken”

“Hij sloeg met een asbak haar tanden uit, sloot haar naakt op in de badkamer of op het terras, en deelde klappen uit met de leiband van de hond.” De aanklager had in de rechtbank geen goed woord over voor V.D. (28) uit Lier. Al stond hij niet eens voor die feiten terecht. Wel omdat hij zijn ex én haar nieuwe vriend afgeperst had voor tienduizenden euro’s, ondanks een contactverbod.