Twintiger met zware voet voor rechter: “Stond jij hier gisteren ook al niet voor rijden onder invloed?”

Een 22-jarige Antwerpenaar met een zeer zware voet moest het vandaag gaan uitleggen bij de politierechter in Mechelen. De twintiger werd in mei vorig jaar geflitst met 164 kilometer per uur op de Ring van Lier, waar normaal gezien maar 70 km per uur is toegelaten.

De jongeman werd die bewuste dag ’s ochtends omstreeks 5.30 uur geflitst langs de Ring. Zelf verklaarde hij dat hij op dat moment niet besefte dat hij zo snel reed. “Pas toen de brief van de politie in bus zat, sijpelde het besef door”, vertelde hij op de zitting. Eerder kreeg de politie en het parket geen uitleg over zijn rijgedrag. “Maar echte excuses voor dit soort gedrag kunnen er niet zijn”, zei de openbaar aanklager.

Hij vorderde een rijverbod van één maand en een boete die kan oplopen tot 720 euro. De jongeman gaf de rechter nog mee dat hij op het moment van de feiten onderweg was naar zijn toenmalige vriendin in Lier. “Zij had me ’s ochtends opgebeld en ik ben meteen vertrokken”, verduidelijkt de jongeman. “Ze kampte met psychische problemen en had op mijn gemoed gespeeld.” Meester Thibaud Delva voegde er aan toe dat zijn cliënt nog moe was en dus mogelijk ook wat verstrooid.

“Het is misschien niet slecht dat mijn cliënt een bepaalde vorming gaat volgen. Zo kan hij inzien hoe gevaarlijk het is om zo snel te rijden”, klonk het in het pleidooi van de advocaat. Hij vroeg aan de rechter om rekening te houden met omstandigheden en stelde een zo’n mild mogelijke straf. Of hij die zal krijgen, valt nog af te wachten. De rechter wees de twintiger nog op het feit dat hij de dag voordien werd veroordeeld voor het rijden onder invloed van drugs. Hij kreeg daar toen ook al al rijverbod voor opgelegd.

Binnenkort velt de Mechelse politierechter een vonnis.

