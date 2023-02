Twintiger krijgt opschorting voor het bezit van XTC

In 2021 werd hij twee keer gecontroleerd door de politie, twee keer was hij in het bezit van XTC. De eerste keer werd de XTC aangetroffen bij een politiecontrole in Kampenhout. De drugs, 1,36 gram XTC, had hij toen verstopt in zijn onderbroek. De tweede keer dat hij tegen de lamp liep had hij 1 XTC-pil op zak. Normaal gezien had de 23-jarige zelfs niet voor de rechter moeten staan. Het parket stelde hem een minnelijke schikking voor, maar deze bleef onbetaald. En dus ging het parket over tot dagvaarding. Vorige maand vorderde het een celstraf van 4 maanden en een geldboete tot 8.000 euro. De verdediging vroeg om daar niet op in te gaan en stelde een opschorting van straf voor. Na beraad ging de rechter daar op in. Dat wil zeggen dat als de jongeman de komende drie jaren geen nieuwe strafbare feiten meer pleegt, hij voorlopig niet naar de gevangenis moet.